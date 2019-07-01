Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99736
ALTIN
252.671
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1405
EURO
6.3940
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5 ölü
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi: 5...
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
Antalya 6 ayda 5 milyon 591 bin 996 turist ağırladı
Antalya 6 ayda 5 milyon...
KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı
KKTC'ye düşen cismin S-200 füze...

Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.

Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı. 

Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam etme kararı verdiklerini aktardı. 

Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını alıkoymasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." uyarısında bulunmuştu.

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Hafter sözcüsüne tepki

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı. Söz konusu açıklamaların "gamsız ve sorumsuzca" nitelendirildiği Büyükelçilik açıklamasında, Hafter güçlerinin bu açıklamalarının iki ülke ile halkları arasındaki dostane ilişkilere zarar verdiği vurgulandı.

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Libya'nın doğu bölgesinde çalışan Türklere yönelik tehditleriyle Türkiye ile Libya halkları arasındaki kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen Hafter'in yasa dışı güçlerinin sözcüsünün 29 Haziran 2019 tarihli gamsız ve sorumsuz açıklamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, darbe kuvvetleri lideri Hafter'e bağlı güçlerin daha önce Türkiye'ye yönelik tehditlerini şiddetle kınayan uluslararası tanınırlığa sahip meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH), Türk vatandaşlarına yönelik olası zararlardan Hafter güçlerini sorumlu tuttuğuna ilişkin bildiri yayımladığı hatırlatıldı.

UMH'nin, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerini korumak için elinden geleni yapacağı ve bu çerçevede Libya ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının zarar görmesine izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Libya'daki tüm yabancı vatandaşlar gibi Türk vatandaşlarının da korunmasına ilişkin yasaları ihlal eden herkese karşı durulacağı kaydedildi. 

Açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını, Türkiye'deki Libyalı kardeşlerine iyi davranmaya çağırıyor. Bazı haydutların iki kardeş halk arasında fitne çıkarma, nefret söylemine teşvik etme girişimlerine kulak asmamaya davet ediyor." ifadesi yer aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Harter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da sel 12 can aldı
Rusya'da sel 12 can aldı
BM'de YPG/PKK skandalı
BM'de YPG/PKK skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim