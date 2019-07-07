Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim...
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak için gün sayıyor
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...

'Görüşürüz anne' dediler, bir daha dönemediler

8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında iki oğlunu kaybeden Fata İsakovic, ölmeden önce evlatlarını toprağa vermek istiyor.

'Görüşürüz anne' dediler, bir daha dönemediler

8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında iki oğlunu kaybeden Fata İsakovic, ölmeden önce evlatlarını toprağa vermek istiyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:47
'Görüşürüz anne' dediler, bir daha dönemediler
Gornja Lohinja

73 yaşındaki acılı anne, 11 Temmuz'da yapılacak cenaze töreninin ardından oğulları Kasım ve Asım'a ait kemik parçalarını Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedecek.

Öldürüldüklerinde biri 20, diğeri 22 yaşında olan iki kardeş, şehrin Sırp güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından birlikte çıktıkları orman yolunda öldürülerek toplu mezara gömülmüştü. Savaşın ardından yapılan kazılarda bazı kemiklerine ulaşılan ve kimlik tespitleri yapılan kardeşler, bu yılki törenlerde son yolculuklarına uğurlanacak.

Anne Fata İsakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesetleri aynı toplu mezarda bulunan iki kardeşin, 11 Temmuz'da yan yana defnedileceğini söyledi.

Bugün Gracanica'ya bağlı Gornja Lohinja'daki bir sosyal hizmet merkezinde kalan İsakovic, çocuklarından geriye sadece fotoğraflarının kaldığını anlatarak, "Hastayım. Allah'tan tek dileğim, 11 Temmuz'a kadar hayatta kalıp evlatlarımın kemiklerini toprağa vermek." dedi.

Savaştan önce Bratunac'a bağlı Pobudje köyünde ikamet ettiklerini ve 1993'te iki kızı ve iki oğluyla Srebrenitsa'ya taşındıklarını ifade eden İsakovic, "Srebrenitsa'ya sadece iki çantamla geldim. Evimizi terk etmek zorunda kaldık. Eşim savaştan önce vefat etmişti." diye konuştu.

"Görüşürüz" dediler ama asla görüşemediler

Soykırımda katledilen çocuklarının "karıncayı dahi incitmediğini" ve asla sözünden çıkmadığını aktaran anne İsakovic, "Onlardan 11 Temmuz 1995 günü ayrıldım. O ana dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ortalık karışıktı. Oğullarım orman yolunda gitmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

İsakovic, orman yolunu bilmedikleri için kendisinin de oğulları ile gitmek istediğini söyleyerek, "Kasım bana dönüp, 'Sen bizimle gelme, bir de senin nasıl heba olduğunu izlemeyelim yolda' dedi. Oğullarımdan ayrıldığım o an hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmez. 'Görüşürüz anne' dediler, ama bir daha asla görüşemedik." diye konuştu.

İki kızıyla güvenli bölgeye ulaştığını ve hayatta kaldıklarını kaydeden İsakovic, "Bazı anneler çocuklarının cenaze törenlerine katılamıyor ama ben katılacağım. Onlar benim çocuklarım. Her gün 'cenazelerine kadar hayatta kalsam' diye dua ediyorum. Gün sayıyorum." dedi.

İsakovic, 11 Temmuz'dan sonra çocuklarına ait birer mezar olacağını belirterek, "Onları defnettikten sonra öpecek bir toprağım olacak." diye konuştu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da en az 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi.

Öte yandan, aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda
Gürcistan'daki protestolar 17. gününde de devam etti
Gürcistan'daki protestolar 17. gününde de devam etti
ABD'de patlama: En az 20 yaralı
ABD'de patlama: En az 20 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim