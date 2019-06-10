Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor

Okullardan köylere, camilerden mülteci kamplarına kadar Nijerya'nın birçok yerinde yüzlerce su kuyusu açan Türk hayırseverler, su ihtiyacı çeken Nijeryalılara ulaşabilmek için yağmur çamur demeden kilometrelerce yol gidiyor.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Adamder Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Beşir Derneği gibi kuruluşlar ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Avrupa merkezli Bir El derneği Nijerya'da 300'den fazla su kuyusu açtı.

Ülkede 2010 yılından beri faaliyet gösteren Adamder Derneği temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yürüttükleri insani yardım ve eğitim faaliyetleri kapsamında Nijerya'nın birçok bölgesinde su kuyusu açarak insanların temiz suya ulaşmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Danışan, ülkede genelde kırsal bölgelerde su sıkıntısı bulunduğunu dile getirerek, "Biz de bu bölgelerdeki temiz su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su kuyusu açmaktayız. Türk sivil toplum kuruluşları olarak şimdiye kadar 300'den fazla su kuyusu açtık. Adamder Derneği olarak şimdiye kadar 126 su kuyusu açmış bulunmaktayız. Bugün de burada 127'nci su kuyumuzu açmaktayız." dedi.

Nijerya'daki eğitim ve yardım faaliyetlerinin yeterli olmadığının altını çizen Danışan, "Türk gönüllüler olarak Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz ama yeterli değil." ifadesini kullandı.

Yosun tutmuş çamurlu suları temizleyerek içiyorlar

Nijerya'da 6 ay yağışlı 6 ay kurak mevsim yaşanırken, temiz su sistemi olmayan bölgelerde insanların büyük kısmı yosun tutmuş çamurlu suları temizleyerek içiyor.

Başkent Abuja'nın Kwali bölgesinde Adamder Derneği olarak 127'nci su kuyusunu açtıklarını dile getiren Danışan, "Bugünkü su kuyumuzu açtığımız köyde temiz su sistemi yok ve insanlar köyün yaklaşık 700 metre uzağındaki göletten su taşıyorlar. Bunun için biz de burada su kuyusu açarak bu insanların temiz su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık." dedi.

Danışan ayrıca, Nijerya'da bir su kuyusu açmanın maliyetinin su tankı, jeneratör, bakım ve onarımıyla yaklaşık 2 bin 500 dolar olduğunu sözlerine ekledi.

"Bizim de su kuyumuz olacak"

Bölge sakinlerinden Süleyman Mai Unguwa, su kuyusu açarak kendilerinin temiz suya kavuşmasını sağladıkları için Türk kuruluşlarına teşekkür etti.

Unguwa, "Çok şükür su sıkıntımız sona geliyor çünkü bundan sonra bizim de su kuyumuz olacak." diye konuştu.

Kuyudan temin ettikleri temiz suyu çevre köylerle de paylaşacaklarını dile getiren Unguwa, "Bizi temiz suya kavuşturan insanlara teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.