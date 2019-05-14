Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86283
ALTIN
253.727
DOLAR
6.0796
STERLİN
7.8624
EURO
6.8285
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi 46 eski polis...
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Atmaca füzesi için geri sayım
Atmaca füzesi için geri sayım
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
İstanbul yenileme seçimi için süreç başladı
İstanbul yenileme seçimi için süreç...

'Gazze önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğindeydi'

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

'Gazze önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğindeydi'

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 00:08
'Gazze önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğindeydi'
Gazze

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ile Filistinli gruplar arasında tansiyonun yükselmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğine geldiğini belirtti.

Günübirlik ziyaret için Gazze'ye gelen ve Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nde başlatılan güneş enerjisi projesini inceleyen Mladenov, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

Mladenov, BM ve Mısır'ın, Gazze'de sükunetin korunması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için koordineli şekilde çabalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Kimse yeni bir savaşa götürecek çatışma istemiyor. Dolayısıyla anlaşmaların kalıcı olması için herkesin çabalarını birleştirmesi gerekir. Ateşkesin bozulmaması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacağını umuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in atması gereken birçok adımdan birkaçını attığına, bu bağlamda balıkçılar için avlanma mesafesini genişleterek, sınır kapılarını açtığına işaret eden Mladenov, BM'nin de eğitim, sağlık, enerji, geçici istihdam gibi alanlarda Gazze'deki durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacak uzun vadeli bir planının olduğunu ancak öncelikle ateşkesi kalıcı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Mladenov, İsmini açıklamadığı bazı tarafların, geçen haftalarda ateşkes çabalarını bozmaya çalıştığına işaret ederek, Katar'ın Gazze'ye yaptığı mali yardımların ise ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve enerji başta olmak üzere Gazze'deki şartların iyileştirilmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Nasır Tıp Kompleksindeki güneş enerjisi projesinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Japonya'nın katkısıyla başlatıldığı bilgisini veren Mladenov, BM'nin geçen aylarda Filistinlilerin sıkıntısını hafifletmek için büyük çaba harcadığını belirterek, "BM'nin hedefi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin'de birlik sağlanarak Batı Şeria ile Gazze'yi bir araya getirecek ulusal demokratik bir hükümetin kurulması." şeklinde konuştu

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail saldırılarında 100'den fazla apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün ise hasar gördüğünü aktarmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile BM ara buluculuğunda, 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
Trump'tan İran'a gözdağı
Trump'tan İran'a gözdağı
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim