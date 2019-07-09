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Gazze'de hayvan gübresinden biyogaz üretiyorlar

ICRC'nin geliştirdiği atıklardan biyogaz üretme projesini küçük çiftliğinde uygulamaya başlayan Filistinli çiftçi Mervan Ebu Muharib, hem bitkilerine organik gübre üretiyor hem de evinin tüp gaz ihtiyacını karşılıyor.

Gazze'de hayvan gübresinden biyogaz üretiyorlar

ICRC'nin geliştirdiği atıklardan biyogaz üretme projesini küçük çiftliğinde uygulamaya başlayan Filistinli çiftçi Mervan Ebu Muharib, hem bitkilerine organik gübre üretiyor hem de evinin tüp gaz ihtiyacını karşılıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 13:15
Gazze'de hayvan gübresinden biyogaz üretiyorlar

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Gazze'de geliştirdiği projeyle sınır şeridindeki çiftçiler, hayvan gübresi ve evsel atıklardan biyogaz üretiyor.

Gazze sınırındaki Vadi es-Selka köyünde bulunan küçük çiftliğinde ICRC'nin verdiği hayvan gübresini biyogaza çeviren makineyi kullanmaya başlayan Filistinli çiftçi Mervan Ebu Muharib aldığı sonuçtan hayli memnun.

Ebu Muharib, her gün topladığı evsel atık ve hayvan gübrelerinden hem bitkilerine organik gübre üretiyor, hem de evinin tüp gaz ihtiyacını karşılıyor.

Topladığı hayvan gübrelerini suyla karıştırıp makinenin haznesine boşaltan Ebu Muharib, bu atıkların gaza dönüşmesini sağlıyor. Burada üretilen gaz ise bir boruyla evindeki ocağa bağlanıyor.

Aile bütçesine katkı sağlıyor

AA muhabirine konuşan Ebu Muharib, "Bu sistemi kurmadan önce her ay 2 tüp gaz tüketiyorduk ve bu da bize aylık 120 şekele (yaklaşık 33,3 dolar) mâl oluyordu ancak biyogaz üretmeye başladıktan sonra tüp gaz kullanımımız yarı yarıya düştü." dedi.

Söz konusu projeyi hayatında gerçekleşen "büyük bir atılım" olarak nitelendiren Ebu Muharib, eskiden bir litre organik gübreye 15 şekel (yaklaşık 4 dolar) öderken artık her gün 2-3 litre organik gübre üreterek aile bütçesine katkı sağladığını anlattı.

Ebu Muharib, her 3 ayda bir makineyi temizlediğini, bu işlemden sonra yeniden üretime geçebilmek için 21 gün beklemek gerektiğini kaydetti.

Organik gübre üretimde kaliteyi artırdı

Organik gübre kullanmaya başladığından beri mahsullerinin kalitesinin de arttığını vurgulayan Ebu Muharib, bu yöntemi portakal ağaçlarında ve domates fidanlarında denediklerini ve geçen yıllara nazaran ürün kalitesinin hayli yükseldiğini dile getirdi.

Proje deneme aşamasında

ICRC Gazze sözcüsü Süheyr Zakkut ise satın aldıkları 10 makineyi özellikle sınır köylerinde hayvancılık yapan çiftçilere dağıttıklarını aktardı.

Söz konusu projenin henüz deneme aşamasında olduğunu belirten Zakkut, "Bu proje, organik atık sorununa çözüm getirdiği gibi organik tarım fikrinin gelişmesine de katkı sağladı." diye konuştu.

Zakkut, 700 dolara mâl olan makinenin güneş enerjisi ve içeride gerçekleşen bakteriyel reaksiyonlar sayesinde çalıştığını ifade etti.

- Balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyorlar

ICRC'nin çiftçilere bu makineyi vererek, onlara geçici yardımlar sunmak yerine hayatlarında fark yaratacak çözümler üretmeyi amaçladığını söyleyen Zakkut, bu makinenin kullanımıyla ilgili "yüreklendirici" geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

"Projenin daha da geliştirilerek toplumun büyük bir kesimine hitap etmesini istiyoruz." diyen Zakkut, Gazze'deki yönetim ile buradaki kuruluşlara çevre dostu ve halkın ekonomik sıkıntılarını çözecek projeler geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in 12 yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı yüzde 80'leri geçiyor. 

Anahtar Kelimeler:
GazzeHayvan Gübresi
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