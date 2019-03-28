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Fransızların yarısına göre asker geçici cumhurbaşkanı olabilir

Bir ankete göre, Fransızların yüzde 50'si ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaşıyor.

Fransızların yarısına göre asker geçici cumhurbaşkanı olabilir

Bir ankete göre, Fransızların yüzde 50'si ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaşıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Mart 2019 Perşembe 09:34
Fransızların yarısına göre asker geçici cumhurbaşkanı olabilir

Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısına göre ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Odoxa araştırma şirketinin anketine göre Fransızların yüzde 60'ı Fransa'nın teröre karşı savaş halinde bir ülke olduğunu görüşünü savunuyor.

Ankete göre Fransızların yüzde 55'i teröre karşı ülkede istisnai önlemlerin alınmasına ve güvenliği sağlamak için özgürlüklerin kısıtlanmasına hazır durumda.

Ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olanların oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sempatizanların yüzde 58'i ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin sempatizanlarının yüzde 71'i bu görüşü paylaşıyor.

Fransızların yüzde 54'ü terörle mücadele konusunda orduya güveniyor. Bu konuda polise duyulan güvenin oranı yüzde 20, adalete yüzde 9 ve hükümete yüzde 7 olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Fransa
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