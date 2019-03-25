Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99326
ALTIN
236.288
DOLAR
5.5530
STERLİN
7.3536
EURO
6.2904
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar...
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni...
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Washington Post: Trump'ın Golan kararı ABD diplomasisine zarar verir
Washington Post: Trump'ın Golan kararı...
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...

Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a suç duyurusu

Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a suç duyurusu

Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 18:31
Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a suç duyurusu

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre CFCM, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin paylaşılan şiddet içerikli görüntülerin terörü teşvik ettiği gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Christchurch'te Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılmış ardından kaldırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Youtube-Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Nike'a para cezası
AB'den Nike'a para cezası
İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış
İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış
Pompeo'dan Lavrov'a 'Venezuela' uyarısı
Pompeo'dan Lavrov'a 'Venezuela' uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim