Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına...
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig'de finale yükseldi
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik...

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 32. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 32. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:22
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 32. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, bu haftada da yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Paris'te eylemcilerin Bercy Mahallesi'nden Estiennes-d'Orves Meydanı'na kadar yürüdüğü gösteride herhangi bir olay çıkmadı.

Charleville-Mezieres'deki eylemde bir mağazanın camları kırıldı ve 15 kişi gözaltına alındı.

Nimes'deki gösteride de bir kişi gözaltına alındı. Laxou'da ise protestocular otoyolda blokaj eylemi yaptı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Belford'daki eylemde sarı yelek giyerek eylemcilere destek verdi.

Ülke genelindeki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 11 bin 800, sarı yeleklilere göre ise 25 bin 553 kişi katıldı.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı
Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Kuzey Kore Lideri Kim Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı
Kuzey Kore Lideri Kim Trump'tan 'çok güzel' mektup aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim