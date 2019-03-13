Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101697
ALTIN
229.670
DOLAR
5.4601
STERLİN
7.1906
EURO
6.1698
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

Emre Köse
Emre Köse
13 Mart 2019 Çarşamba 09:27
2 Okunma
Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı
Paris

Fransa Ulusal Meclisi, Senato'da yapılan oylamanın ardından eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısını kabul etti. Oylamada, tasarı 115 "hayır" ve 18 "çekimser" ve 210 "evet" oyu aldı. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek. 

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, bu tasarının, keyfi uygulamaların başlangıcı olmadığını savundu.

Bakan Castaner, Anayasa Mahkemesinin bu tasarıyı inceleyecek olmasının, tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Tasarı

Hükümet, sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırladı.

Meclis, bu tasarı kapsamında gösterilerde "maske" takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası ile valilerin, tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeleri ocak ayında onaylamıştı.

Yasağa rağmen gösteriye katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılacağı ifade edilmişti. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin, bir listede yer alacağı belirtilmişti.

Tasarıda izin almadan gösteri yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılması öngörülüyor. Gösterilerde ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanması öngörülüyor.

Hükümetin bu tasarıyla "sarı yeleklilere" karşı tutumunu sertleştireceğine işaret ediliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, bu yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti. Mijatovic, "Bu hassas durumda hükumet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sarı YeleklilerEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya'da öldürülen Türk gencin katil zanlısı tutuklandı
Polonya'da öldürülen Türk gencin katil zanlısı tutuklandı
Esed rejiminden İdlib'e 'beyaz fosfor'lu saldırı
Esed rejiminden İdlib'e 'beyaz fosfor'lu saldırı
İsrail Doğu Kudüs'e 23 bin konut inşa etmeyi planlıyor
İsrail Doğu Kudüs'e 23 bin konut inşa etmeyi planlıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim