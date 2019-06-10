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Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:53
Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı
Paris

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'da ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarptı.

Haberlerde, 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Kazadan sonra kaçan 20’li yaşlardaki sürücünün ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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