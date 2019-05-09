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Filistinli anneden Madonna'ya 'Katillerin sahnesine çıkma' çağrısı

İsrail askerleri tarafından geçen sene şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi, İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya "katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısı yaptı.

Filistinli anneden Madonna'ya 'Katillerin sahnesine çıkma' çağrısı

İsrail askerleri tarafından geçen sene şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi, İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya "katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısı yaptı.

Editör
Editör
09 Mayıs 2019 Perşembe 00:27
Filistinli anneden Madonna'ya 'Katillerin sahnesine çıkma' çağrısı
Gazze

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye Murteca, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna'ya "katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısında bulundu.

İsrail güçleri tarafından geçen yıl Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın (30) annesi Hayriyye Murteca, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya bir mesaj gönderdi.

Filistinli anne, elektronik posta olarak gönderdiği ve sosyal medyada da yer alan mesajında, "Sayın Madonna, şüphesiz ki sen beni tanımıyorsun ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur. Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin"

Oğlunun öldürülmesinden bahseden Hayriyye Murtaca, şunları kaydetti:

"Oğlum kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu. İsrail, onun gazeteci olduğunu ve fotoğraf çekmek için orada olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama acımasızca ona ateş ettiler. Kurşun bedenine girerek, kemiklerini parçaladı ve tüm hayallerini yarım bıraktı."

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin" diyen Hayriye Murteca, mesajına şu ifadelerle son verdi:

"Sayın Madonna sana neden yazdığımı biliyor musun? Katillerin sahnesinde şarkı söylemeye karar verdiğin için yazdım. Barışın gerçek anlamını bilmeyen yalnızca savaş dilinden anlayan bir devlette sevgi ve barış çağrıları yapmaya karar verdiğin için yazdım. Şarkıların İsrail'in hayatını çaldığı oğlumu geri getirebilir mi?"

Filistinli gazeteci Yasir Murteca (30), 7 Nisan 2018'de Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

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