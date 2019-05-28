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Filistin’in El-Hayat El-Cedide gazetesinin Gazze’de dağıtımı durduruldu

Filistin Yönetimi’ne bağlı resmi El-Hayat El-Cedide gazetesinin, “fitneyi körüklediği” gerekçesiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde mahkeme kararıyla dağıtımı durduruldu.

Filistin’in El-Hayat El-Cedide gazetesinin Gazze’de dağıtımı durduruldu

Filistin Yönetimi’ne bağlı resmi El-Hayat El-Cedide gazetesinin, “fitneyi körüklediği” gerekçesiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde mahkeme kararıyla dağıtımı durduruldu.

28 Mayıs 2019 Salı 09:54
Filistin’in El-Hayat El-Cedide gazetesinin Gazze’de dağıtımı durduruldu

Filistin Yönetimi’ne bağlı resmi El-Hayat El-Cedide gazetesinin, “fitneyi körüklediği” gerekçesiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde mahkeme kararıyla dağıtımı durduruldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi’ndeki Filistin Adalet Bakanlığına bağlı mahkemenin, El-Hayat El-Cedide gazetesinin “kışkırtma ve fitneyi körüklediği” gerekçesiyle Gazze Şeridi’ndeki dağıtımının durdurulmasına karar verdiği belirtildi.

Haberde, Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı ile Hükümet Basın Ofisi tarafından yapılan şikayet üzerine başsavcılığın iddianame hazırladığı belirtilerek, söz konusu iddianamenin gazetenin Gazze’deki merkezine ulaştığı ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Macid Er-Rimavi’nin 10 Haziran’da görülecek duruşmaya çağırıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Başsavcılığı ile Hükümet Basın Ofisi’nden ise söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2014 yılındaki kararnamesine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti merkezli yayın yapan El-Hayat El-Cedide, Filistin Ulusal Fonu'na bağlanmıştı.

Filistin iç bölünmüşlüğü

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Anahtar Kelimeler:
FilistinGazeteEl-HayatGazze
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