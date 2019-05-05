Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.258
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8300
EURO
6.6727
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 07:37
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre ülkenin Devlet Başkanı Mahmud Abbasİsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik tırmanan saldırıları kınayan Abbas, uluslararası toplumdan İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının korunması için himaye talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.

Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Filistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı
BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı
ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek
ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek
Yunan haber ajansı İsrail'in saldırısını kınadı
Yunan haber ajansı İsrail'in saldırısını kınadı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim