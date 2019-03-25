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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri" kararı ile ilgili, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri" kararı ile ilgili, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 23:26
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi. 

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Golan Tepeleri kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı. 

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