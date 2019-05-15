'Filistin'de ulusal uzlaşı sağlanırsa seçimlere hazır oluruz'

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanması durumunda hükümetin seçimleri yapmaya hazır olacağını belirtti.

Iştiyye'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye Ramallah'ta, Filistin Seçim Merkez Komitesi Başkanı Hanna Nasır'la bir araya geldi.

Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanması durumunda hükümetin seçimleri yapmaya hazır olacağını belirten Iştiyye, "Hükümet ve Fetih hareketi, Hamas'a tarihin bu karanlık sayfasını kapatmak için kapılarını açıyor." dedi.

Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında yapılan seçimleri kazanan Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirecek "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı ancak Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.