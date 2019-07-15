FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı 'The Network' belgeselinin İstanbul galası yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatmak amacıyla hazırlanan "The Network (Ağ)" isimli belgesel filmin İstanbul galası, TRT Ulus Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinerek, "FETÖ'cü teröristler meydanlara çıkan insanlarımıza, tanklar ve jetlerden ayrım gözetmeden ateş ederek katliam yaptılar. 251 çok kıymetli insanımız şehit düştü, yüzlerce de gazimiz var." dedi.

Halkın iradesiyle seçilmiş hükümetin kontrolünü ele geçirmek ve Türkiye'nin son yıllarda ivmelenen demokrasi kazanımlarını silip atmak amacıyla darbe girişimi yapıldığını belirten Eren, "15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o uzun gecede, FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı, halkımız yaşlı-genç demeden, kadın-erkek demeden cesur ve muazzam bir direniş sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Eren, Türk demokrasi tarihi için de 15 Temmuz'un büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Darbecilerin öncelikli işgal listesinde yer alan ve saldırıya uğrayan kurumlardan biri olarak o geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Gala gösteriminin yapıldığı yerin de büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Eren, "Ulus yerleşkemizde bulunan helikopter pisti, darbecilerin kurumumuzu basmak için geldikleri ve halkımızın direnciyle karşılaştıkları zaman kaçtıkları nokta. TRT World ve TRT Arabi gibi uluslararası yayın yapan kanallarımızla küresel rekabette yarışırken, Türkiye'nin bakışını ve hassasiyetlerini duyurmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Biraz sonra beraber izleyeceğimiz belgesel de bu bilincin ürünü." ifadelerini kullandı.

"The Network" 9 farklı dilde izleyiciyle buluştu

Eren, "The Network" belgeseliyle FETÖ'nün gerçek yüzünü ve küresel çapta ne denli büyük bir tehdit olduğunu dünya kamuoyuna aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla Rusya, Japonya, Amerika, Türk Cumhuriyetleri ve birçok Avrupa ülkesinde etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce TRT bünyesindeki tüm kanallarımızda yayınlanan birçok belgesel ve haber paketinde, o geceyi ve ardındaki hain yapılanmayı etraflıca anlattık. Farklı dillerde yaptığımız yayınlarla, konferanslarla, forumlarla ve kitaplarla FETÖ'yle ve küresel ortakları tarafından yürütülen dezenformasyon ile etkin mücadele ettik. Bizler Türkiye'de FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteği ile yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor."

Eren, FETÖ'nün çirkin yüzünü tüm dünyaya anlatabilmek adına belgeselin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Rusça, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere 9 dilde izleyici ile buluştuğunu ve buluşmaya devam edeceğini dile getirdi.

"FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz"

Belgeselin Brüksel, Londra, New York, Saraybosna, Priştina, Paris ve Roma'da gösteriminin yapıldığına işaret eden İbrahim Eren, "Biz kararlıyız. FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü, FETÖ konusundaki küresel farkındalığın artırılması ve örgütün maskesinin tüm dünyada düşürülmesi önceliklerimiz arasında." şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Tunç'un yaptığı "The Network" belgeseli, 15 Temmuz Pazartesi günü 16.00'da TRT World kanalında izlenebilecek.

FETÖ'nün gerçek yüzü Roma ve Kosova'da anlatıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da da "The Network" belgeseli gösterilerek, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzü anlatıldı.

Roma Yunus Emre Enstitüsü'nün binasındaki belgesel gösterimi öncesinde konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordu içine sızdırılmış mensuplarınca girişilen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün "Türkiye'nin bir gecede maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliği taşıdığını" söyledi.

Büyükelçi Esenli, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük payın Türk halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Türk halkı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu o gece tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Öte yandan Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen belgeselin gösterimine ise, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın yanı sıra Türk ve Kosova kurumlarının temsilcileri ile farklı şehirlerden yüzlerce Kosovalı katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da karanlık emellerini gün yüzüne çıkaran FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, bu belgeselin Kosovalıların karşı karşıya kaldığı tehditler hakkında da bilgi verdiğini anlattı.

15 Temmuz şehit ve gazilerinin demokrasiyi korumak adına yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını vurgulayan Sakar, "Bu terör örgütünün sadece Türkiye için değil, Kosova da dahil olmak üzere faal olduğu tüm ülkeler için ciddi tehlikeler yarattığını bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar, FETÖ'nün Türkiye'ye zarar verdiği gibi Kosova'ya da zarar vermesine izin verilmemesi için bu ülkedeki yetkililere de çağrıda bulundu.