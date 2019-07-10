Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97598
ALTIN
257.411
DOLAR
5.7389
STERLİN
7.1500
EURO
6.4380
Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
Devlet ve vatandaş BES'te 100...
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023 hedefi
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15...
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'

FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey Makedonya'da gösterimde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te seyirciyle buluştu.

FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey Makedonya'da gösterimde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te seyirciyle buluştu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48
FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey Makedonya'da gösterimde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te seyirciyle buluştu.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde izlendi.

Etkinliğe, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un yanı sıra ülkedeki üst düzey temsilciler, siyasiler, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Altınok, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FETÖ’nün, başta 15 Temmuz olmak üzere birçok olayda gerçek yüzünü kanlı bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

15 Temmuz’da 250’den fazla kişinin şehit olduğunu, birçok kişinin de yaralandığını anımsatan Altınok, “Türkiye’de mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Çok büyük bir mesafe katedildi ama tamamıyla bitti diyebilme şansına sahip değiliz ama çok büyük bir mesafeyi katetmiş olduk. Finansal kaynaklarını kuruttuk. Artık Türkiye’den FETÖ, yurt dışına kaynak transferi yapamıyor.” dedi.

Bu belgesel aracılığıyla FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmayı amaçladıklarını dile getiren Altınok, "Türkiye’nin geçmişte yaşamış olduklarını gelecekte kendileri yaşamasın diye dost ve kardeş bildiğimiz ülkeleri uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinin halen FETÖ'yü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Altınok, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz gerçek yüzünü gerçekçi ve ısrarlı bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’nin bu uyarılarını dikkate almayanların gelecekte aynı sıkıntılarla kendilerinin baş başa kalacaklarını da özellikle belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kara da 15 Temmuz'un başka ülkelerde gerçekleşmemesini istediklerini ve söz konusu terör örgütüne karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kara, "O herhangi bir gece değildi yaşanılan. Biz aşağı yukarı 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz. 40 yıldır bütün devletin ana mekanizmalarına yerleşmiş, sızmışlar ve bu günü beklemişler, 15 Temmuz 2016’yı beklemişler. Yine söylüyorum, dünyada herhangi bir ülkede ki 140 ülkedeki bine yakın okullarından söz ediliyor, bu okullarda yetişen her birinin yarın bir potansiyel tetikçi olacağını ya da terörist olacağını biz defaten söyledik." dedi.

Herkesin farklı alanlarda FETÖ'ye karşı mücadelesini sürdürdüğü takdirde bu yapının zayıflayıp yok olacağını belirten Kara, "Dolayısıyla bütün ülkelerin bu konuda çok dikkatli hareket etmesi gerektiğine inanıyorum ki yarın öbür gün bizim ülkemizde meydana gelen o menfur olay tekrar yaşanmasın." diye konuştu.

İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise Türkiye’nin FETÖ’den ciddi sıkıntılar çektiğini belirterek, FETÖ’nün yurt dışında faaliyetlerine halen devam ettiğini belirtti.

Erdem, “Kimi yerlerde dini sempatileri kullanarak, kimi yerlerde eğitim vizyonunu kullanarak toplumların içerisindeki çürümelere sebep olmaktadır. Bu belgeselde de özellikle Amerika’daki eğitimi kullanarak oradaki insanları nasıl etkilediğini, oradaki politikayı nasıl yönlendirdiğini de gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
FETÖMakedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı
Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı
ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor
ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor
İDDEF 33 ülkeye kurban sevincini ulaştıracak
İDDEF 33 ülkeye kurban sevincini ulaştıracak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim