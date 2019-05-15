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Fas'ta Türk dizileri reytingleri zorluyor

Fas'ta gösterilen Türk dizileri, diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi burada da reyting sıralamalarında en üst sıralarda yerini alıyor.

Fas'ta Türk dizileri reytingleri zorluyor

Fas'ta gösterilen Türk dizileri, diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi burada da reyting sıralamalarında en üst sıralarda yerini alıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:22
Fas'ta Türk dizileri reytingleri zorluyor

Fas'taki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden Maroc Metri isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, (hükümete bağlı) Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Beni Affet" adlı Türk dizisi, ülkede Ramazan ayında en çok izlenenler arasında üçüncü sırada yerini aldı. 

Dizinin yüzde 70,8'lik bir izlenme oranına sahip olduğu ve günlük yaklaşık 9 milyon izleyici tarafından takip edildiği ifade ediliyor. 

Fas lehçesiyle dublaj yapılan ve ülkede 2011'den bu yana yayınlanan dizi, Fas televizyonlarında en çok izlenenler arasında yerini alırken, dizinin oyuncularının da ülkede yüksek bir popülaritesinin olduğu biliniyor.

Fas'ta daha önce de "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" adlı Türk dizileri en çok izlenenler arasında yerini almıştı.

Anahtar Kelimeler:
TürkDizileri
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