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Fas'ta 310 doktor istifa etti

Devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor sağlık sisteminindeki sorunlar sebebiyle istifa etti.

Fas'ta 310 doktor istifa etti

Devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor sağlık sisteminindeki sorunlar sebebiyle istifa etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 07:31
Fas'ta 310 doktor istifa etti

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor ülkede "felaket" olarak nitelendirdikleri sağlık sistemindeki sorunları protesto için istifa etti.

Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikası tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Beni Melal bölgesinde 122, Meknes'te 125, doğu bölgesinde de 63 doktor "sağlık sektöründeki sorunlar sebebiyle görevlerini yapamadıklarını gerekçe göstererek" istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, hizmetlerin vatandaşların taleplerini karşılayamadığı ve yetkililerin vatandaşların sağlık hakları konusundaki başarısızlıklarını doktorların üzerine yıktığı savunuldu ancak yaşanan sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikası, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlerinde artış talebiyle bir süre önce greve çıkmıştı.

Fas'ta kamuda görev yapan doktorlar yaklaşık 7 bin dirhem ( yaklaşık 700 dolar) maaş alırken, özel sektördeki doktorların daha yüksek ücret aldığı belirtiliyor.

Fas'ta hükümetle işçi sendikaları arasında önceki gün anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma hem özel sektör hem de kamudaki maaşlara zam yapılmasını öngörüyordu.

Anahtar Kelimeler:
FAS
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