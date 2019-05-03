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Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

Hindistan'da günlerdir endişeyle beklenen Fani kasırgası karaya ulaştı.

Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

Hindistan'da günlerdir endişeyle beklenen Fani kasırgası karaya ulaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 10:28
Fani kasırgası Hindistan'ı vurmaya başladı

Hindustan Times'ın haberine göre, meteoroloji dairesi, Fani kasırgasının Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 180 kilometre hızla karaya ulaştığını açıkladı.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, kasırgadan etkilenmesi öngörülen bölgelerden bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

10 bin köy ve 52 ilçe etkilenecek 

Hindistan'da 9 bölgede 10 bin köy ve 52 ilçenin kasırgadan etkileneceği kaydedilen açıklamada, halka bugün evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Eyalette çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verildi.

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin, olası afetlere karşı yardım ve kurtarma operasyonları için gemi ve helikopterler tahsis ettiği aktarıldı.

Kasırganın hızının saatte 200 kilometreyi aşabileceği ifade ediliyor.

Dün saatte 200 kilometreyi aşan hızla ülkenin doğu sahiline doğru ilerleyen kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulmuş, bilhassa balıkçılar denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fani
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