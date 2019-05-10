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Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 23:28
Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Fahrettin Altun@fahrettinaltun

Dear Julian,

Your sources are mistaken.

Take it from me: The S-400 procurement is a done deal.

Julian Röpcke@JulianRoepcke

Scoop
Diplomatic sources tell @BILD, Erdogan will not buy the S-400 from Russia. https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/keine-waffenlieferung-aus-russland-s-400-deal-gestoppt-61819588.bild.html …

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Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

1.049 kişi bunun hakkında konuşuyor

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." ifadelerine cevap verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
FahrettinAltun
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