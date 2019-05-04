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Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakan Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın kişisel hesabını askıya aldı.

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakan Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın kişisel hesabını askıya aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:56
Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Alınan bilgiye göre, Danimarka’da yaklaşan parlamento seçimleriyle birlikte, son aylarda Müslümanların yoğunlukla yaşadığı semtlerde Kur’an-ı Kerim yakarak İslam ve Müslümanlara hakaret yoluyla, seçimlere girmek için gerekli imzayı toplayan aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, kişisel Facebook hesabının askıya alındığını söyledi.

Paludan, Facebook hesabının, platform üzerinden yaptığı ve Müslümanlara hakaret içeren bir fotoğraf yüzünden askıya alındığını açıkladı.

Danimarka medyasına açıklamalarda bulunan Facebook Nordik İletişim Direktörü Peter Münster olayı doğrularken, Facebook’ta kuralların herkes için eşit olduğunu vurguladı.

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Facebook
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