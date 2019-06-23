Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi kontrol altına alındı

Televizyondan halka seslenen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'un, Amhara eyaletinde yerel hükümete yönelik darbe girişimine kalkışan gruba bağlı "paralı askerlerin" saldırısına uğradığını belirtti ancak Mekonnen'un sağlık durumuna ilişkin net ifadeler kullanmadı.

Ahmed, Amhara'daki kalkışmanın bastırıldığını, bölgede güvenlik kontrolünün sağlandığını ancak çıkan çatışmalarda bazı yetkililerin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Öte yandan yerel medyada Genelkurmay Başkanı Mekonnen'un öldüğüne ilişkin bilgiler yer aldı.

Tüm ülkede internet kesildi

Türkiye saatiyle 19:00 sıralarında başlayan darbe girişimi üzerinden yaklaşık 5 saat sonra ülkedeki tüm internet bağlantısı kesildi.

Başkentte Bole Uluslararası Havalimanına giden yolda kontrol noktası kurulduğu ve görev başında olmayan ordu mensuplarının birliklerine çağrıldığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı açıklanmıştı.