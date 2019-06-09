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Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor

Esed yönetimi geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" adı altında 334 yıkım gerçekleştirdi.

Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor

Esed yönetimi geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" adı altında 334 yıkım gerçekleştirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 19:05
Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor

Suriye'de Esed rejiminin, kontrolündeki bölgelerde muhaliflere ait terk edilmiş konut ve mülkleri yıktığı bildirildi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Esed rejimi çatışmaların dinmesinin ardından, yurtlarını terk eden muhaliflere ait çok sayıda konut ve iş yerini, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" adı altında yıktı.

Avrupa Barış Enstitüsü adlı sivil toplum kuruluşunun henüz yayımlanmamış raporunda, Esed yönetiminin geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" kapsamında 334 yıkım duyurusu yaptığı ortaya kondu.

Raporda, "bombalardan hasar gören binaları temizlemek", "terör örgütlerine ait tünelleri, patlayıcı ve mühimmatı yok etmek" gibi gerekçelerle yapılan yıkımlarla aslında yurtlarını terk eden muhaliflerin dönüşünü zorlaştırarak söz konusu bölgelerde rejimin hakimiyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Örneğin başkent Şam'da uzun süre muhaliflerin kontrolünde bulunan Kabun Mahallesi'nde "Öğretmenler Evi" adı verilen bir apartmanın "teröristlere ait patlayıcı kalıntılarını yok etme" gerekçesiyle ordu istihkam birliklerince yıkıldığı kaydedildi.

Öte yandan iş insanı Emced Faruk, geride bıraktığı Kabun Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesindeki birçok iş yerinin Şam yönetimi tarafından yok edildiğini aktardı.

Ülkede bu tür yıkımların artık her gün yaşanan "sıradan" olaylar haline geldiği vurgulanan raporda, sivillere ait konut ve mülklerin tahrip edilmesinin, iç savaşın bitmesiyle evlerine geri dönmek isteyen milyonlarca Suriyeliyi belirsizlik içinde bırakacağına dikkat çekildi.

8 yıldır devam eden Suriye iç savaşında bugüne dek 12 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan 5,6 milyonu ülke dışına çıkarken, 6,6 milyonu ülke içindeki daha güvenli bölgelere göç etti.

Anahtar Kelimeler:
EsedKatil
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