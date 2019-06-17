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'Esed rejimi kimyasal silah saldırılarını örtmeye çalışıyor'

Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını gizlemek için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne bağlı soruşturma ekibinin ülkeye girişine izin vermediği belirtildi.

'Esed rejimi kimyasal silah saldırılarını örtmeye çalışıyor'

Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını gizlemek için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne bağlı soruşturma ekibinin ülkeye girişine izin vermediği belirtildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:41
'Esed rejimi kimyasal silah saldırılarını örtmeye çalışıyor'

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) bağlı müfettişlerin rejim tarafından Suriye'ye girişlerine izin verilmemesinin, rejimin kimyasal silah kullanımına dair suçlarını gölgelemek için kullandığı bir yöntem olduğu kaydedildi. 

Raporda, "Esed rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü müfettişlerine ülkeye giriş izni vermeyerek suçlarını örtmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, "Rejimin 2013 yılındaki kimyasal silah saldırısından sonra imzaladığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi sırasında OPCW'ye bağlı yetkililerin aldatıldığı ve rejimin kimyasal silahlarını tümüyle teslim etmediği"ne de yer verildi.

Ayrıca, rejimin Rusya'nın da desteğiyle OPCW müfettişlerinin işlerini bilinçli bir şekilde sabote ettiği ve vize işlemlerini geciktirdiğine dikkat çekildi.

Suriye rejiminin ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğinin vurgulandığı raporda, kimyasal silahları denetleme müfettişlerinin ülkeye girişlerinin yasaklanmasının 19 Mayıs'ta Lazkiye'ye bağlı Kebine köyünde düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğunun altı çizildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine acil oturum çağrısı yapılırken, uluslararası kamuoyunun harekete geçmemesi halinde, rejimin kimyasal silah kullanımına devam edeceği uyarısı yapıldı.

Bu arada, rejimin 2012'den bugüne kadar 222 kimyasal saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 1397'si sivil, 1461 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Reuters'de 12 Haziran'da yer alan haberde, rejimin OPCW'ye bağlı "Soruşturma ve Saptama Ekibi"ne ülkeye giriş izni vermediği belirtilmiş, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Fernando Arias Gonzalez söz konusu kararın Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad tarafından kendilerine yazılı olarak iletildiğini ifade etmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Esed
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