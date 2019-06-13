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Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor

Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor

Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:24
Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor

Esed rejimi, akşam saatlerinden itibaren Han Şeyhun ve Kefrenbil ilçeleri ile Temeniya beldesine, Termela, Abidin, Maarathırma ve Sfuhen köylerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor. 

Hava ve kara saldırıları devam ederken ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalifler ile Esed rejimi arasında bir ateşkes olmadığını söyledi.

Raşid, "Sosyal medyada doğru olmayan bir ateşkes haberi yayıldı. Esed rejimi ile askeri muhalifler arasında herhangi bir ateşkes sağlanmadı. Rejim ve destekçileri son 3 günde çoğu çocuk 30’dan fazla sivili öldürdü. Hangi ateşkesten bahsediliyor." dedi.

Doğru olmayan ateşkes haberlerinin, askeri muhaliflerin rejim karşısında ilerlediği dönemlerde kasıtlı olarak yapıldığını belirten Raşid, "Bu tür yalan haberler rejime zaman kazandırmak için yapılıyor. Bu sayede Esed rejiminin savaş uçaklarına bakım yapılması ve takviye birlik göndermesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Reuters Haber Ajansı, akşam saatlerinde Rus medyasına dayandırarak "Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Anahtar Kelimeler:
EsedKatil
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