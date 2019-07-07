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Esed rejimi can almaya devam ediyor

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı

Esed rejimi can almaya devam ediyor

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı

07 Temmuz 2019 Pazar 21:27
Esed rejimi can almaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik devam eden hava ve kara saldırılarında 6 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesi, Maarşurin, Temaniya, Sukeyk, Babila ve Ebu Habbe köylerine, Hama'nın kuzey ve kuzeybatı kırsalında da Latamine ilçesi ile Kastun köyüne hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzeybatı kırsalında Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son üç günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın sivil yerleşimlere yaptığı hava ve kara saldırılarında 25 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün sabah saatlerinde, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yapmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
EsedRejimKatil
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