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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycan
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