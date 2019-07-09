Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96811
ALTIN
257.001
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.1290
EURO
6.4134
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan...
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri

Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı.

Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:00
Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Törende cenazeleri taşıyan araç, Devlet Başkanlığı Konsey Binası önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ile Bosnalı vatandaşlar burada, soykırım kurbanları için dua etti ve aracın üzerine çiçekler yerleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Geçit töreninin ardından Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren Bosnalılarla fotoğraf çektirdi. Bu arada, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alandan ayrılmadan önce Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç ile bir süre sohbet etti.

Soykırım kurbanları 11 Temmuz'da Potoçari'de defnedilecek

Bu sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoy, Saraybosna'dan geçerek Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak. Soykırım kurbanları 11 Temmuz'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerler tarafından işgal edilmesinin ardından, en az 8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledilmişti. O dönemde gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon
Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi
KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim