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Endonezya'da halk sandık başında

Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Endonezya'da halk sandık başında

Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 07:51
Endonezya'da halk sandık başında

Endonezya'da ülke genelinde kurulan yaklaşık 810 bin sandıkta kayıtlı 190 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 07.00’de başlayan seçimde, iki devlet başkanı ve 245 bin 106 milletvekili adayı için oy kullanmaya başladı.

Devlet başkanlığı seçiminde, yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışıyor.

Seçimde 16 ulusal parti yer alıyor

Merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan bölgesel meclisler için toplamda 20 bin 528 sandalyenin bulunduğu seçimde, 16 ulusal parti yer alıyor.

Oy verme işleminin, yerel saatle 13.00’de sona ermesinin ardından oy sayma işlemine başlanacak.

Anayasa Mahkemesi kuralına göre, sandıkların kapanmasından 2 saat sonra da anket şirketlerinin seçim verilerini yayınlamasına izin verilecek. 

Devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi ilk kez aynı anda yapılıyor

İlk kez eş zamanlı olarak düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, yüzde 70 civarında katılım beklenirken, 2014’de 3 ay arayla yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminde ise katılım oranı sırasıyla yüzde 69,58 ve 75,11 olmuştu.

Bu arada Widodo'nun rakibi Subianto, Bogor kentinin Babakan Padang bölgesindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Widodo'nun ise başkent Cakarta'nın Gambir bölgesinde ilerleyen saatlerde oyunu kullanması bekleniyor.

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçimde, Widodo yüzde 53,15 oy oranı ile devlet başkanı olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Endonezyaseçimi
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