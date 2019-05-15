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Dünyanın en ünlü binasını THY'nin sponsorluğunda koştular

ABD'nin New York kentinin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu THY sponsorluğunda yapıldı.

Dünyanın en ünlü binasını THY'nin sponsorluğunda koştular

ABD'nin New York kentinin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu THY sponsorluğunda yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27
Dünyanın en ünlü binasını THY'nin sponsorluğunda koştular

ABD'nin New York kentinde bu yıl 42. kez düzenlenen ve Türk Hava Yollarının (THY) ikinci kez sponsorluğunu üstlendiği yarışta, yaklaşık 200 atlet bin 576 basamak çıkarak Empire State Binası'nın 86. katındaki gözlem kulesinde bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. 

Yarışta kadınlarda Singapurlu atlet Suzy Walsham yarışı 12 dakika 18 saniyede tamamlayarak yine zirvede yer aldı ve yarışmadaki toplam 10. zaferini elde etmiş oldu. 

Erkeklerde ise 10 dakika 5 saniye ile 2017 yılının da birincisi olan Polonyalı atlet Piotr Lobodzinski yarışı birinci tamamladı.

"Bu tür etkinlikleri desteklemek bizim için büyük bir gurur"

THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Empire State Binası'na çıkma koşusunun sponsorlarından hayır kuruluşu Challenged Athletes Foundation'ın dünya genelinde engelli kişilerin sağlıklı ve aktif yaşam sürmelerini amaçladığına dikkati çeken Öcal, "Bu tür kurumların etkinliklerini desteklemek bizim için büyük bir gurur. (Challenged Athletes Foundation gibi kuruluşların) İnsanların sağlıklı yaşam seçimleri yapmalarını desteklemekteki vizyonlarının arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Öcal, iki yıl önce ABD'de yaşayan ünlü Türk Cerrah Mehmet Öz ile "İyi uçun iyi hissedin" adlı bir kampanya başlatarak, THY yolcularının en iyi uçuş deneyimi yaşamalarını amaçladıklarını hatırlattı.

THY'nin Empire State Binası'nın 75. katında ofisinin bulunduğu bilgisini paylaşan Öcal, yarışmada mücadele eden atletlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Cenk Öcal, THY New York ekibine de özverili ve sıkı çalışmaları için teşekkürlerini sundu.

Empire State Binası'nın sahibi olan şirket Empire State Realty Trust'ın Başkanı John Kessler da dünyanın en eski merdiven tırmanma yarışına ilginin önemli olduğunu vurgulayarak, THY'nin bu yarışmadaki sponsorluğunun çok önemli olduğunu söyledi.

Empire State kırmızı-beyaza büründü

Öte yandan, etkinlikte THY'nin sponsorluğu nedeniyle Empire State binası da gece boyunca kırmızı-beyaz renklere büründü.

Anahtar Kelimeler:
THY
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