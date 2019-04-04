Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98337
ALTIN
232.360
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3115
EURO
6.2602
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 2000'li yıllarda 5,5 yıl uzadığını açıkladı.

Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 2000'li yıllarda 5,5 yıl uzadığını açıkladı.

Editör
Editör
04 Nisan 2019 Perşembe 23:55
Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı
Cenevre

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yayımladığı "Dünya Sağlık İstatistikleri" raporuna göre, 2000-2016 arasında ortalama yaşam süresi 5,5 yıl artarak, 66,5'ten 72'ye yükseldi. 

Ortalama yaşam süresinde kişi başına düşen gelir, belirleyici rol oynamaya devam ederken, düşük gelirli ülkelerdeki ortalama yaşam süresi yüksek gelirli ülkelere göre 18,1 yıl daha düşük.

2019'da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörülen raporda, erkeklerin ortalama 69,8, kızların da 74,2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu.

DSÖ'nün raporunda, son 16 yılda özelikle Sahra Altı'nda olmak üzere sıtma, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilerleme kaydedildiği için 5 yaş altı çocukların ölüm oranlarında çarpıcı düşüş olduğu kaydedildi.

Afrika'yı etkisi altına alan AIDS ile mücadelede gelinen nokta yaşam süresinin artmasını sağlarken, tüm ilerlemelere rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi arasındaki ciddi fark varlığını korudu.

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Küresel intihar oranı 2016'da erkeklerde kadınlara göre yüzde 75 daha fazla gerçekleşirken, trafik kazalarında yaralanan erkeklerin sayısı kadınların iki mislinden fazla oldu.

Ülkeler arasında ortalama yaşam süresi Japonya'da 84, İsviçre'de 83 ile en yüksek olarak dikkati çekerken, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise ortalama 52-53 yıl olarak gerçekleşti.

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de 2000 yılında 73 olan ortalama yaşam süresi ise 2016'da 63,8'e düştü.

İlk defa cinsiyete dayalı ortalama yaşam süresinin ele alındığı raporda, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığının altı çizildi.

Raporda kadınların, erkeklere göre sağlık hizmetlerine erişiminin daha yüksek oranda gerçekleştiği, erkeklerin önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı olmayan hastalıklarla, trafik kazalarından ölme olasılığının kadınlara göre daha fazla olduğu kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boeing '737 MAX' uçak kazalarında sistem hatası olduğunu kabul etti
Boeing '737 MAX' uçak kazalarında sistem hatası olduğunu kabul etti
Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı
Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim