Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
83675
ALTIN
250.829
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7468
EURO
6.8129
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan...
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş...

'Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart'

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır" dedi.

'Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart'

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır" dedi.

Editör
Editör
23 Mayıs 2019 Perşembe 00:40
'Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart'
Kuala Lumpur

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır." dedi.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da Filistinlilere iftar veren Başbakan Mahathir, Filistin-İsrail sorununa ve Malezya'nın İsrail'in işgalci politikalarına karşı tavrına dair değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Filistin davasına bağlılığının süreceğini ve Malezya'nın her zaman Filistinlilerin yanında saf tutacağını belirten Mahathir, "İsrail rejiminin baskı ve adaletsizliği sürdüğü müddetçe bu konuda sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Mahathir, dünya genelinde İsrail'in protesto edildiği birçok faaliyette Malezya'nın yer aldığını ifade ederek, "Malezyalılar Gazze'deki işgali kırmak için deniz ve kara konvoyları da dahil olmak üzere birçok protestoya katıldı ve Filistinlilerin acısını uluslararası camiaya hatırlattı." dedi.

"Dünya barışı için Filistin sorununun çözümü şart"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Orta Doğu'da terörizmin ana sebebi olduğunun altını çizen Mahathir, "Terör ve militanlık, İsrail'in uyguladığı devlet terörünün doğrudan sonucudur. Bu mesele güçlü Batılı devletler tarafından gözardı edilmektedir." ifadesini kullandı.

Mahathir, Filistin sorununun dünya ve insanlık için önemine dair şunları söyledi:

"Bunu daha önce de çoğu kez söyledim. Eğer dünya barışı için bir fırsat olacaksa Filistin sorununun çözümü şarttır. Bu sorunu çözmek için uluslararası camia yerinden edilen Filistinlilerin derdine çare bulmalı, İsraillilerin kanunsuzca ellerinden aldığı toprakların iade edilmesini sağlamalıdır. Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'deki işgalleri sonlandırılmalı ve Filistinlilerin ana vatanlarına dönmeleri temin edilmelidir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz hükümetinde kritik istifa
İngiliz hükümetinde kritik istifa
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
ABD-Çin ticaret savaşında 2. perde: Teknoloji savaşı
ABD-Çin ticaret savaşında 2. perde: Teknoloji savaşı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim