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Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınadı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:14
Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Etiyopya Genelkurmay Başkanının darbe girişimiyle bağlantılı olarak Addis Ababa'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiğinin aktarıldığı açıklamada, dost Etiyopya halkı ve hükümetine taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya'ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." denildi.

Etiyopya'da darbe girişimi

Etiyopya başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde, dün akşam saatlerinde silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı ve girişimin bastırıldığı açıklanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
DışişleriBakanlığıEtiyopya
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