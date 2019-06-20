Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95203
ALTIN
254.955
DOLAR
5.7347
STERLİN
7.3068
EURO
6.4799
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23...
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi...
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci...

Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Raportörü Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Raportörü Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." denildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklendiği belirtilerek, "BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Callamard’ın, gazeteci Kaşıkçı cinayeti hakkında yayımladığı raporun, söz konusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik, ilgili Türk makamları tarafından titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, raporun, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin gözler önüne serildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz."

Callamard, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde Callamard'a, İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik etmişti.

Anahtar Kelimeler:
DışişleriBakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar ambargodan çok daha güçlü çıktı'
'Katar ambargodan çok daha güçlü çıktı'
Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan
Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan
İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim