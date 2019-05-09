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Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Sözcüsünün seçimle ilgili açıklamasına ilişkin, "YSK tarafından alınan karara herkesin saygı göstermesi gerekir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Sözcüsünün seçimle ilgili açıklamasına ilişkin, "YSK tarafından alınan karara herkesin saygı göstermesi gerekir." ifadesini kullandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 11:43
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine dair açıklamalarına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında Aksoy, Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizerek "Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır." ifadesine yer verdi. 

"Benzer gelişmeler daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandı"

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alındığına ve bu kararın seçim sonuçlarından bağımsız olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasa'mızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen YSK tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

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