Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Ahıska Türklerine destek vermeye devam ediyor

Çimkent,Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Çimkent'te Ahıska Türkleri ile iftarda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çimkent'te Ahıska Türklerini birlik içinde görmekten ve onlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahıska Türklerinin 75 yıl önce farklı coğrafyalara sürgün edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Kazakistan'daki Ahıska Türklerinin bugün refah içinde yaşadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kazakistan devletine ve halkına, 75 yıl önce topraklarını, yurdunu ve evlerini Ahıska Türklerine açtıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi. Çavuşoğlu, başta Kazakistan'ın birinci cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev olmak üzere Ahıska Türklerine sahip çıkan tüm Kazak yöneticilere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Buralar bizlerin ata yurdudur. Bu ata yurdumuzda, Kazak ve Ahıskalı kardeşlerimiz ile soydaşlarımızla buluşmak bizim için her zaman anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın halihazırda 130'tan fazla değişik din ve etnik gruptan insanın huzur ve barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunun da mimarı aksakalımız Nursultan Nazarbayev'dir. İnşallah yarın iftardan sonra eski adıyla Astana yeni adıyla başkent Nur Sultan'a geçiyoruz. Dışişleri Bakanı (Beybut Atamkulov) ve Cumhurbaşkanı (Kasım Cömert) Tokayev ile yapacağımız görüşmelerden sonra aksakalımız Nursultan Nazarbayev'le de görüşme imkanımız olacak. Kendisine bir kere daha yüz yüze şükranlarımızı ve saygılarımızı sunma fırsatımız olacak."

"Türk vatandaşlığı verilen Ahıska Türklerinin sayısını artıracağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahıska Türklerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 3 bin civarında Ahıska Türk'ünün Türkiye'ye getirilerek, Erzincan ve Bitlis bölgesine yerleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, bu kişilerin iş sahibi olması ve yaşam standartlarının artırılması için çaba gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde şimdi daha önce verdiğimiz vatandaşlıklara ilaveten Türkiye'deki 40 bin civarındaki Ahıskalı kardeşlerimize vatandaşlık veriyoruz. Yaklaşık yarısına halihazırda vatandaşlık vermiş durumundayız. Geri kalan vatandaşlarımızın da işlemlerini tamamladık. İnşallah Türk vatandaşlığı vereceğiz."

Sadece Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine değil, diğer ülkelerde yaşayan ve isteyen kişilere de Türk vatandaşlığı verdiklerini ve vereceklerini söyleyen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlığı verilen Ahıska Türklerinin sayısını artıracaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Ahıska bölgesine dönenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduğunu ve yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, 75 yıl önce Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgünü unutmayacaklarını ve bugün dolayısıyla çeşitli anma törenleri düzenleyeceklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda Çavuşoğlu, Latifşah Asanov'un Çimkent'te Fahri Konsolos olarak görev yapacağı bilgisini paylaşarak, kendisini tebrik etti.