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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin, "S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor." dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Rus basınının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan'da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, 1 ve 2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını belirterek "Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi." cevabını verdi.

Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluS-400
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