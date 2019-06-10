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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluA Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu@MevlutCavusoglu

Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluMilliTakımİzlanda
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