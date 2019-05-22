Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
85310
ALTIN
248.320
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.7098
EURO
6.7481
İhracatta rekabet üstünlüğü 'Ricardo' modeliyle sağlanacak
İhracatta rekabet üstünlüğü 'Ricardo' modeliyle...
TSK'ya yeni MPT-76'lar teslim edildi
TSK'ya yeni MPT-76'lar teslim edildi
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde...
Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek
Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi." dedi.

Editör
Editör
22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda
Guatemala

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da "Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICADışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu"na katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve SICA'daki ortaklarımız aynı anda hem zorluklar hem de umutlarla dolu bir dünyada birlikte yaşıyor. Çağımızda değişim, karmaşıklık, öngörülemezlik ve artan eşitsizlik var. Artan vekalet, siber ve ticaret savaşlarıyla, terörizmle, popülizmle ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyayız." diye konuştu. 

Türkiye'nin komşularının, Ortadoğu'nun, Akdeniz'in, Kafkaslar'ın hatta Avrupa'nın kendi bölgesel sorunları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgesel düzeyde, mevcut krizlere hitap etmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, Suriye konusunda bu uzun süredir devam eden ve çok büyük acılara yol açan savaşı bitirmek için Astana ve Cenevre'de etkili diplomasi kullanıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve bu konuda en çok para harcayan ülke olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ ve YPG'li teröristlerden arındırmak için operasyonlar yaptık ve sonunda yüz binlerce Suriyeli evlerine dönebildi." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin ülkelerine gönüllü dönmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de büyük güçlerin rekabetini engellemeye çalıştığını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ihtiyatlı davranmaya ikna ettiğini belirterek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde de uluslararası sistemin reform edilmesi için destek verdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, dünyanın tüm bölgelerinde güvenlik ve refahın birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle dünyadaki en büyük beşinci büyük diplomatik ağımızla, tüm dünyaya ulaşıyoruz." diye konuştu.

"Mülteciler konusundaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız"

Türkiye ve Latin Amerika'nın SICA haricinde de siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerinde yol katettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "SICA ile şimdi ister blok olarak ister ikili olarak serbest ticaret anlaşmaları konusunda müzakereleri başlatma zamanı." dedi.

Türkiye ve forum arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda da artabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye'nin paylaşılacak tecrübeleri var. SICA'daki ortaklarımızın geçiş ya da varış ülkeleri olarak göç konusunda zorlandığını gördüm. Biz bu konudaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

İş birliği yapılacak bir diğer alanın da turizm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının bölgedeki 7. destinasyonunun Meksiko olacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, bir diğer ortaklık alanının ise eğitim ve kültür olduğunun altını çizerek, TİKA ve SICA arasındaki iş birliğinin arttırılması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "SICA ve üyeleri ile mevcut ortaklığımızın, siyasi diyalog ve iş birliği için bir forumun kurulmasına yönelik bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile daha da ileriye gideceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Guatemalalı ve Kosta Rikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Guatemala'daki temasları kapsamında, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Ventura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel, başkent Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

Çavuşoğlu, Jovel görüşmesine dair twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Amerika'nın en önemli ülkelerinden Guatemala ile ticari ilişkilerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Kosta Rikalı mevkidaşı Ventura ile de bir araya geldi. 

Çavuşoğlu daha sonra, Belize, Honduras, Nikaragua, Guatemala, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Dominik dışişleri bakanları ve SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo'nun katıldığı Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forum'unda Türkiye'yi temsil etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna erken seçime gidiyor
Ukrayna erken seçime gidiyor
ABD: Esed rejiminin yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettik
ABD: Esed rejiminin yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettik
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim