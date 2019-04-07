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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile Kuzey Carolina'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşlarıyla da buluştu.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile Kuzey Carolina'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşlarıyla da buluştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Nisan 2019 Pazar 08:23
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABD temasları kapsamında gittiği Kuzey Carolina'da, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi.

New York, Washington ve Miami'deki temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Carolina'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada dünyaca ünlü Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve eşi Gewn Sancar ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Sancar ile bilimsel çalışmaları ve üniversitedeki faaliyetleri üzerine sohbet etti.

Kuzey Carolina Üniversitesinde Sancar'ın görev yaptığı laboratuvarda incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, üniversitedeki öğrencilerle sohbet etti ve aynı bölgede Sancar Vakfına ait kısa süre önce açılan Türk Evi'ne ilişkin de bilgi aldı.

Vatandaşlar ve öğrencilerle buluştu

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu Kuzey Carolina bölgesinde eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Burada kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, "Buraya gelme amacımız Türk milletinin ve Türk dünyasının gururu Aziz Sancar'ı ziyaret etmekti. Bu onuru bugün yaşadık. Aziz Hoca geldiği yeri unutmayan ve geldiği yerdeki değerleri hiç unutmayan çok değerli bir büyüğümüzdür." şeklinde konuştu.

Başarılarından dolayı Sancar'ı bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu, Sancar'ın birçok Türk ve başka milletlerden öğrencilere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Türk devletinin dünyanın her yerindeki Türkler ile yakından ilgilenmeye devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk devletinin hep yanınızda olacağından emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde bazı konularda ABD ile anlaştıklarını bazı konularda ise anlaşamadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Aramızdaki sorunları minimize etmek üzere çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, programı organize eden Kuzey Carolina Amerikan-Türk Derneği (ATA) yetkililerine de teşekkür etti.

Programın ardından salonda bulunanlarla vedalaşan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gitmek üzere Kuzey Carolina'dan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Azizsancar
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