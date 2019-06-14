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Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı.

Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 15:48
Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle, 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti.

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Önce kanat kısmı suya girmeye başlayan uçağın yaklaşık 2 saat içerisinde planlandığı üzere 30 metre derine oturması bekleniyor.

Saros Körfezi'ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşları'nı temsil eden figürler bırakılmıştı.

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DevUçakDeniz
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