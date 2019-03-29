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Dakka'daki çok katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 25'e çıktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e çıktı.

Dakka'daki çok katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 25'e çıktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 10:07
Dakka'daki çok katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 25'e çıktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında ölü sayısı 25'e yükseldi.

Dakka Metropolitan Polisi yetkililerinden Mostak Ahmed, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 21 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Yangın nedeniyle haber alınamayan kimse olmadığını aktaran Ahmed, "Yine de olay yerinde incelemelere devam ediyoruz." dedi.

İtfaiye sorumlusu Forhadul Alam, cenazelerin ailelere teslim edilmeye başlandığını ifade etti.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve cuma sabahı itibariyle binada görünen herhangi bir duman olmadığını kaydetti.

Olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sık rastlanıyor 

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangında yaralanan 70 kişiden çoğu hastanelerin yanık ünitelerinde tedavi altında bulunuyor.

Yangına 19 söndürme birimi müdahale etmiş, çalışmalara donanma ve hava kuvvetleri de destek vermişti. Yanan binanın çatısına çıkan en az 12 kişi hidrolik vinç ve hava kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılmıştı, binada mahsur kalan 6 kişi aşağı atlamıştı.

Başkent Dakka'da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Ülkede güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve yapıların içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.

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Ölü Sayısı 25
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