Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi...
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil.'' dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sevkiyatına ilişkin, "Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı. 

Erdoğan, "Özellikle de iş birliğimizin S400'ler sevkiyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu. 

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini anımsatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz. 8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 29.06.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
Putin-Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı
Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun ölümüne yol açtı
'Gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum'
'Gördüğüm çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum'
Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü
Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim