Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siz değerli kardeşlerimle böyle bir anlamlı buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için ne kadar mutlu olduğumu ifade etmekte acze düşüyorum. İstikbalimizin umudu sevgili gençleri karşımda görüyorum, hanımefendiler, beyefendilerle birlikte sizin böyle bir arada oluşunuz ayrı bir mutluluk vesilesi." diye konuştu.



Buluşmaya gelemeyen Japonya'daki Türk vatandaşlarına da selamlarını gönderen Erdoğan, "Sizlere 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının muhabbetini getirdim. Sizlere ailelerinizin, yakınlarınızın, hemşehrilerinizin kucak dolusu selamını, muhabbetini getirdim." ifadesini kullandı.



Buluşma için vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Dağda dolaşırken yakma kandili / Fersiz gözlerimi dağlama gurbet / Ne söylemez, akan suların dili / Sessizlik içinde çağlama gurbet / Gül büyütenlere mahsus hevesle / Renk renk dertlerimi gözümde besle / Yalnız, annem gibi, o ılık sesle / İçimde dövünüp ağlama gurbet" dizelerini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ana vatandan binlerce kilometre uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum; yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daima önceliklerimizin başında yer almıştır."

Kendisinden önce yerel yöneticilerin yaptığı konuşmalarda "Bütün dertlerinizde yanınızdayız" denildiğini anımsatan Erdoğan, "Dertlerinizde size ortak olan belediye başkanınız da olduğuna göre durmak yok yola devam." dedi.



Vatandaşlara her alanda ihtiyaç duydukları hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun şekilde yetişmeleri yanında Japon toplumuna uyum sağlamalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Bir defa Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz ki buradaki başarınız ona bağlıdır." şeklinde konuştu.



Çocukların Türkiye'nin ve milletin değerlerine yabancı kalmamaları için devlet olarak üstlerine düşen her şeyi yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Büyükelçiliğimiz, Tokyo Diyanet Vakfı ve Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından çeşitli kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Nagoya'daki çocuklarımızın dilimizi ve değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi. Dışişleri Bakanım geçen yıl kasım ayında sizlerle bir araya gelerek taleplerinizi, isteklerinizi dinledi. Bu kapsamda Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya'da şimdilik ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı."

Ertuğrul Fırkateyni Şehitliği'ndeki Türk kültür merkezi ve mescidinin yapımı için vatandaşların verdikleri katkıdan duyduğu memnuniyeti aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin ekonomilerine katma değer sağlayarak bizleri gururlandırıyor. Burada yasalara saygılı ve Japon toplumuyla uyumlu eşit haklara sahip bireyler olarak rahat bir hayat sürebilmek için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarıyla iş birliği halindeyiz. Her birinizin ülkemizin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerinizle Türk insanını ve Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

"FETÖ yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor"

FETÖ'nün Japonya'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu örgütün 40 yıl boyunca "himmet, hizmet" diye milletten topladıklarını yüzleri kızarmadan, zerre kadar utanmadan son 4 yıldır milletin aleyhine kullandığını belirterek "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur." ifadesini kullandı.

"Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz"

Birlik ve beraberliğin her türlü başarının anahtarı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Şu anda içinizde ve içinde bulunduğunuz bu tabloyu dağıtmayın. Onun için biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Sizler de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü güçlüğü yenebilirsiniz.



Gerektiğinde Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda inşallah Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Bir oylama yapalım, açılması için 'evet' diyenleri görelim. Dışişleri Bakanımız da burada, oy birliğiyle kabul edildi. Japon makamlarının da böyle bir talebe zaten 'hayır' diyeceklerini inanmıyorum. Bizler, inşallah onların da 'evet' diyeceği her türlü adımı atar ve başkonsolosluğumuzu da açarız. Sayın Vali ve Belediye Başkanı burada. Onların da yer arayışımıza verecekleri destekle bir an önce hemen buradaki mekanımızı da belirler ve başkonsolosluk faaliyetlerini orada sürdürürüz."

"Japonya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon nüfusunun gün geçtikçe daha da yaşlandığına dikkati çekerek nisan ayında kabul edilen bir yasa değişikliğiyle yabancı işçilere kapının açıldığını dile getirdi.



Türkiye olarak kalifiye ve genç nüfusla Japonya'ya katkı sağlanabileceğini düşündüğünü belirten Erdoğan, bu konuda Japon muhataplarla yapılan görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.



Erdoğan, "Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini Türkiye'de emeklilikleri için saydırabilmeleri amacıyla Japonya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması müzakeresi yürütüyoruz. İnşallah, bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

"Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde vermek istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz Türk Hava Yolları önümüzdeki yıl nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyoruz. Böylece yeniden Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, bilhassa son 17 yıldaki atılımlarıyla demokrasiden ekonomiye her alanda adeta çağ atlamış, bir üst lige çıkmıştır."



Türkiye eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, ilk ve orta öğretimdeki kitapların ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.



Erdoğan, üniversite ve akademik personel sayısının artırıldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Adeta bir devrim yaptık. Türkiye Maarif Vakfı da 269 okulu, 35 yurdu, 2 üniversitesi ve 5 bin personeliyle yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on binlerce öğrenci, yüksek öğrenim için ülkemizi, Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da bulunması bizim için gurur kaynağıdır. İnşallah gelecekte bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde doktor, mühendis, iş adamı, siyasetçi, akademisyen, diplomat olarak Türkiye ile Japonya arasındaki gönül köprüsünü daha da güçlendireceklerdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin de teknik donanım, cihaz, personel, ambulans ve hastane sayıları hakkında bilgi verdi.



Sağlıkta sistemin başta sona değiştirildiğini anlatan Erdoğan, "Sağlık, devrim yaptığımız bir diğer alandır. Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkartıyoruz." dedi.

Türkiye'yi her alanda geliştirip, büyütüp, ileriye taşıdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi turizmde çok ciddi bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turisti yakalayacağız. Tabi arzumuz, Japon turistlerin sayısını da 1 milyona çıkarmak. Eğer Japon turistleri de 1 milyona çıkartırsak o zaman bunun tadına doyum olmaz. Ama siz bu işin misyon şeflerisiniz. Japon turistleri siz alıp geleceksiniz Türkiye'ye. Ülkemizin bu kadar güzellikleri var fakat Nagoya Osaka arası gerçekten buralar da adeta dünyaca ünlü. Her taraf yemyeşil. Bura gerçekten bambaşka bir ülke, canlı, heyecanlı bir ülke. Burada G20 Zirvesi için bulunuyoruz. Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce saydığım bütün gelişmelerin sonucudur. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin en başında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 1'i haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız."

"Milletimizin çok daha güçlü desteğine ihtiyacımız var"

Erdoğan, Türkiye güçlendikçe, karşı karşıya kaldığı sınamalar ve saldırıların da arttığını söyledi.



"Eskilerin 'büyük dağın büyük kışı olur' dedikleri gibi geldiğimiz yer itibarıyla ülkemizin de başında zaman zaman sert rüzgarlar esebiliyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim, radikal bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. Bugünlere yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek sayesinde geldik. Şimdi içinden geçtiğimiz kritik dönemde, milletimizin ve tüm dostlarımızın çok daha güçlü desteğine ihtiyacımız var."



Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de yaşananları çok daha sağlıklı şekilde değerlendirebildiğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerin desteğini çok daha önemli görüyorum. Sizler burada ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz de Türkiye'de güvenle, azimle, cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Böylece hep birlikte ülkemizi hakettiği yere çıkartacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.



Japonya ile yakınlığın, dostluğun çok köklü, derin ve samimi olduğunu belirten Erdoğan, bugün bu gönül birlikteliğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



"2. Abdülhamid Han döneminde yaşanmış Ertuğrul faciasını ve orada Japon dostlarımızın gösterdiği yardım, gayret ve fedakarlığı hepimiz biliyoruz. Fakat ben size çoğunuzun bilmediği ilginç bir olayı daha anlatmak istiyorum." diyen Erdoğan, 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan "Hey Mey Moro" adlı Japon gemisi olayını aktardı.

Erdoğan, Türk heyetini kabul etti

Erdoğan, daha sonra Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.