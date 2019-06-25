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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nde görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nde görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

25 Haziran 2019 Salı 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

Trump birçok liderle ikili görüşme gerçekleştirecek

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek. 

Anahtar Kelimeler:
G-20Trump-Erdoğan
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