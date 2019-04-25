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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutladı.

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Reis
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