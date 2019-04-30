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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVenezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.

Demokrasilerde sandık esastır.

19,3 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

5.747 kişi bunun hakkında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz." 

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Cumhurbaşkanı
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