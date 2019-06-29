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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, "Stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, "Stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye-ABDilişkilerine yönelik, "Stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. 

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti. 

Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan-Trump
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