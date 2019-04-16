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Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu olduğu açıklandı.

Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu olduğu açıklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 09:45
Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

 Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerine karşı gösterilerin devam ettiği Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının başladığı perşembe gününden pazar akşamına kadar 9 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin isimlerine yer verilmedi.

Cezayir Hakimler Sendikası, sokağın eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinin gitmesi yönündeki talepleri karşılanmadan seçimlerin yapılmasını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Ülkede Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen geçiş dönemi yetkililerine yönelik gösteriler devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkıyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Cezayir
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